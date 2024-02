Mahnwache nach Todesnachricht Hunderte gedenken in Düsseldorf Alexej Nawalny

„Es sieht nach Mord aus. Es ist nicht das erste Zeichen, dass Russland eine Diktatur ist. Es ist ein Name mehr auf Putins Verbrechensliste“, sagte Yuri Nikitin, Vorsitzender des Vereins „Freies Russland NRW“. „Wir müssen sehen, wie die russische Bevölkerung reagiert. Aber in Russland darf man nicht auf die Straße gehen, seine Meinung nicht frei äußern. Russland ist eine Diktatur und Putin ist ein Mörder.“ Und doch legten viele Russen in Russland Blumen zum Gedenken an Nawalny an öffentlichen Orten nieder.