Hunderte stehen vor Arena und Hotel Selbstgebastelte Outfits und stundenlanges Warten auf Coldplay

Um 11 Uhr kam Marie aus Aachen an und hat einen Platz ganz vorne in der Schlange ergattern können. Dass sie Coldplay-Fan ist, wird schnell an ihrem Outfit klar: Ein passendes Fan-T-Shirt und eine Hose, auf die sie Planeten gemalt hat. „Das ist inspiriert von dem Album. Vor zwei Jahren habe ich mir das Outfit für das Konzert in Brüssel gebastelt.“ Die Stimmung bei dem Konzert hat sie so begeistert, dass sie es für Düsseldorf gleich nochmal versuchte. Dass sie zwei Karten bekommen konnte, war schon fast ein Wunder: „Wir hingen mit sieben Geräten in der Warteschlange und haben am letzten Verkaufstag noch zwei Tickets ergattert.“