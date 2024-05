Prozess in Düsseldorf Hundebiss kommt Halterin teuer zu stehen

Aus Angst vor einem aufziehenden Gewitterdonner hat der Australian-Shepherd-Rüde Nemo an einem Sonntagnachmittag im August 2023 die Nerven verloren: Einer Fußgängerin (66), die den angeleinten Hund und dessen Frauchen (75) an der Kalkumer Schlossallee gerade überholte, hat Nemo in den Oberschenkel gebissen, die Passantin angeblich auch umgestoßen.