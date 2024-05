Unbekannter Täter in Düsseldorf-Derendorf War der Diebstahl von Hund „Räuber“ kein Einzelfall?

Düsseldorf · Sechs Wochen nachdem Mischlingshund „Räuber“ in Düsseldorf gestohlen wurde, tauchte er in Köln wieder auf. Möglicherweise war Räuber nicht der einzige Hund, der auf diese Art und Weise verschwand. Doch die anderen Hunde ließen sich nicht einfach so mitnehmen.

28.05.2024 , 13:01 Uhr

Rentner Klaus Heinrich aus Düsseldorf-Derendorf freut sich, dass er Räuber nach sechs Wochen wiedersehen konnte. Foto: privat

Von Wulf Kannegießer