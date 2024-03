Tiere in Düsseldorf Hund von Rentner vor Edeka „entführt“

Am Samstag hat Klaus Heinrich seinen 85. Geburtstag gefeiert. Alle seine Freunde waren da, die Familie, Enkelkinder. Er hatte also viele Menschen um sich, was wichtig war, denn der Witwer musste in der vergangenen Woche einen ziemlichen Schicksalsschlag verkraften. Bei einem Einkauf im Edeka an der Golzheimer Straße am Donnerstag wurde sein Hund entwendet. Der Rentner hatte den kleinen Mischling draußen an seinen Rollator festgebunden, als er zurückkam, war Räuber, so der Name des Tieres, verschwunden. „Wir sind uns sicher, dass Räuber sich nicht losgerissen hat, sondern wirklich von jemandem bewusst mitgenommen wurde“, erzählt Tochter Katrin Schepermann.