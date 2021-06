Identität noch unklar : Hund spürt Leichnam eines Mannes in Düsseldorf auf

Der Leichnam wurde in der Nähe des Freiligrathplatzes gefunden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Freiligrathplatz in Düsseldorf-Stockum ist ein Leichnam gefunden worden. Ein Hund hatte den skelettierten Körper in einem Gebüsch aufgespürt. Noch ist die Identität des toten Mannes unklar.

Der Leichnam eines Mannes ist am Dienstag in Düsseldorf entdeckt worden. Ein Hund hatte beim Spaziergang den Körper in einem Gebüsch nahe der Tankstelle am Freiligrathplatz in Stockum aufgespürt. Die Besitzerin des Hundes hatte daraufhin die Polizei informiert.

Die Identität der toten Person ist noch völlig unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Leichnam sei noch nicht vollständig skelettiert gewesen, es ließe sich nur sagen, dass es sich um einen Mann handelt.

Eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf ermittelt nun, wer der Mann war und ob ein Gewaltverbrechen vorliegt. Hinweise auf ein Tötungsdelikt gebe es bislang nicht, die Ermittlungen dazu dauern aber an. Der nächste Schritt sei die Sicherung brauchbarer DNA-Spuren, um der Identität des Mannes ein Stück näherzukommen.

Ein erster Hinweis zur Identität habe sich verlaufen, heißt es von der Polizei. In der Nähe des Leichnams wurde ein Dokument mit einem Namen gefunden – bei der Person mit diesem Namen, die in einer anderen Stadt wohnhaft ist, handelt es sich jedoch nicht um den Toten. Auch sonst gebe es keine Verbindung zu dem Leichnam, sodass man davon ausgehen müsse, dass das Dokument zufällig dort lag, so die Polizeisprecherin.

(veke)