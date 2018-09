Düsseldorf: Hund greift Polizisten bei Festnahme an

Düsseldorf Ein nicht angeleinter Hund hat am Samstagnachmittag einen Polizeibeamten angegriffen, der nach einem Sexualdelikt einen Verdächtigen festnahm. Der Beamte stoppte das Tier mit zwei Schüssen. Der Hund kam in eine Tierklinik, der Verdächtige ins Polizeigewahrsam.

Als die Beamten den Mann in der Nähe des Landtags stellten und festnehmen wollen, setzte der sich massiv zu Wehr. In diesem Moment griff der freilaufende Hund die Polizisten an, woraufhin einer der Beamten schoss. Der Hundehalter kam dazu, brachte das Tier selbst in die Tierklinik. Unterdessen konnten die Polizisten den renitenten Verdächtigen überwältigen, der vorerst in Gewahrsam bleiben wird.