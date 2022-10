Polizei sucht Hundehalterin : Hund bringt Radfahrer in Düsseldorf zu Fall

Rath Im Düsseldorfer Stadtteil Rath hat ein Hund einen Unfall verursacht, dessen Folgen erst später deutlich wurden. Deshalb sucht jetzt die Polizei die Halterin.

Der Unfall geschah bereits am Sonntagnachmittag. Der kniehohe Hund, einem Golden Retriever ähnlich, so die Polizei war mit seiner Halterin in dem Wald im Düsseldorfer Norden unterwegs. Das Tier war nicht angeleint und überquerte in Höhe der Schutzhütte gerade den Bauenhäuserweg, als der 51-jährige Düsseldorf aus Richtung Tönnisaaper Weg dort entlang kam. Der Mann musste sein Rennrad stark abbremsen und kam dabei zu Fall.