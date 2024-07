Düsseldorf Hugo Boss hinterm Carsch-Haus-Bauzaun – die verkommene Lage in Bildern

Seit 1999 hat der deutsche Modehersteller Hugo Boss ein Geschäft seiner Marke „Hugo“ im Wilhelm-Marx-Haus in Düsseldorf, an der Heinrich-Heine-Allee 53. Am 31. Juli 2024 ist letzter Verkaufstag.

Eigentlich wollte das Unternehmen den Laden gar nicht schließen. Doch wegen der angrenzenden Carsch-Haus-Baustelle mache man 60 Prozent weniger Umsatz, heißt es aus der Belegschaft vor Ort. Weil sich der Umbau des Carsch-Hauses auf unbestimmte Zeit verzögert, lohne sich das Geschäft nun nicht mehr.