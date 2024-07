60 Prozent weniger Umsatz Carsch-Haus-Baustopp ruiniert Laden von Hugo Boss in Düsseldorfer Altstadt

Schon seit 1999 gibt es an der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf ein Geschäft von Hugo Boss, seit etwa anderthalb Jahren aber ist es kaum noch zu sehen – das weiß der Modehersteller selbst. Deshalb steht an einer Ecke des hohen Zauns rund um die angrenzende Carsch-Haus-Baustelle ein wortverspieltes Hinweisschild: „Hu go this way“. Doch dieser Weg führt schon bald zu einem leeren Laden.