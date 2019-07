Weltmarktführer aus Düsseldorf : Vom Schiffsmotor zur Kirchenglocke

Auf dem 10.000 Quadratmeter großen Areal an der Wiesenstraße in Heerdt will Hüttenes-Albertus einen neuen modernen Firmensitz errichten. Franz Friedrich Butz und Christoph Koch präsentierten die Pläne. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Hüttenes-Albertus stellt Chemikalien für die Gießerei-Industrie her. Das Unternehmen ist Weltmarktführer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Osorio-König

Ein Zylinderkopf im Auto, eine Gasturbine, ein 120-Tonnen-Schiffsmotor oder eine Kirchenglocke: In vielen Produkten steckt die Technologie von Hüttenes-Albertus (HA). Das mittelständische Unternehmen aus Düsseldorf-Heerdt stellt chemische Produkte für die Gießerei-Industrie her. Die Firma ist ein sogenannter Hidden Champion, ein Weltmarktführer in seiner Branche, der dem breiten Publikum kaum bekannt ist. „Wir stellen die Chemikalien her, die den Sand binden“, erklärt Franz Friedrich Butz, einer der beiden Geschäftsführer von HA. „Dazu gehören Kunstharze und anorganische Materialien.“ Das Gemisch aus Sand und Chemikalien wird in der Gießerei eingesetzt, als Platzhalter für Hohlräume. Nach dem Gießen wird das Sand-Chemikalien-Gemisch mechanisch, beispielsweise durch Rütteln, aus den Innenräumen entfernt. Dabei ist der größte Teil des Gemischs wiederverwertbar. „Unsere Chemikalien werden beim Gießen von Eisen, Kupfer, Bronze, Aluminium oder Stahl eingesetzt. Bei praktisch allen metallischen Werkstoffen können unsere Produkte zum Einsatz kommen.“

Der größte Abnehmer des Unternehmens ist der Automobilbereich. „Wir arbeiten aber auch viel für den Maschinenbau und andere Sektoren wie die Windenergie“, sagt Christoph Koch, Geschäftsführer bei HA. Dabei ist Hüttenes-Albertus in gut 30 Ländern mit 26 Werken präsent und exportiert seine Produkte weltweit. „Das ist schon etwas Besonderes für einen Mittelständler, dass wir auf der ganzen Welt tätig sind.“ So exportiere HA beispielsweise hochwertige Binder nach China. „Dort haben wir einen Kunden, der die größte Sandkernfertigung des Landes betreibt und auf unsere umweltfreundlichen anorganischen Kernbinder umgestellt hat. Seit der Umstellung vor knapp zwei Jahren sind dort schon über 3,5 Millionen Zylinderköpfe gegossen worden“, so Koch weiter. „Aufgrund unseres technologischen Vorsprungs sind wir im Wettbewerb mit chinesischen Herstellern absolut konkurrenzfähig.“ Noch 2010 machte HA gerade einmal sechs Prozent seines Umsatzes in Asien, 2018 waren es schon 14 Prozent. Aus Amerika, vor allem den USA und Mexiko, kamen vergangenes Jahr 21 Prozent, aus Deutschland 28 und aus dem restlichen Europa 38 Prozent des Umsatzes. „Mit vielen Unternehmen im Ausland haben wir Joint Ventures“, sagt Koch. „In den vergangenen Jahren haben wir von drei von ihnen die Mehrheit oder sogar die Gesamtheit der Anteile übernommen. Dazu gehören Firmen aus den USA, Italien und Indien.“

Info

Und auch der Gesamtumsatz des Unternehmens wächst rasant. Noch im Jahr 2015 lag er bei 441 Millionen Euro, im vergangenen Jahr war er bereits auf 645 Millionen gestiegen. Für das laufende Jahr erwartet HA, inzwischen weltweit die Nummer eins der Gießereichemie, einen Umsatz von über 700 Millionen Euro. Und die Firma will weiter expandieren. Das symbolisiere auch der geplante neue Hauptsitz in Heerdt, so Koch. Gegenwärtig werden am Standort alte Gebäude abgerissen. Wenn die Baugenehmigung wie geplant im Herbst erteilt wird, könnte schon in diesem Jahr der Grundstein für den neuen Firmensitz gelegt werden. Auf dem gut 10.000 Quadratmeter großen Grundstück soll ein modernes Bürogebäude für 130 Mitarbeiter entstehen. „Das Areal ist sehr groß, und wir hätten durchaus einen Teil davon verkaufen können“, so Koch. „Aus Respekt vor der Tradition unseres über 100-jährigen Firmenstandorts und mit Blick auf eine zukünftige Ausbau-Reserve haben wir dies nicht getan und schaffen für unsere Mitarbeiter ein attraktives Arbeitsumfeld mit vielen Grünflächen.“

Hüttenes-Albertus will auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Für uns als Lieferant ist es wichtig, zu einer emissionsärmeren Gießerei-Technik beizutragen, zum Beispiel indem man von organischen, also kohlenstoffhaltigen, zu anorganischen Binder-Systemen übergeht“, sagt Butz. So hat HA gemeinsam mit der VW-eigenen Gießerei in Hannover den Serieneinsatz von anorganischen Bindern eingeführt. „Außerdem hatten die organischen Binder zu einer starken Geruchsbelästigung in der Nachbarschaft geführt. Damit hätte man einfach nicht mehr weiterarbeiten können“, so Butz.