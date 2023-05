Amtsgericht Düsseldorf Brandstifter zündete Hütte eines Obdachlosen an

Mit der Mindeststrafe von einem Jahr Haft auf Bewährung hat das Amtsgericht am Montag einen 39-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung belegt. Der Angeklagte hatte zugegeben, Ende Dezember 2022 in Oberbilk eine selbst gebaute Hütte eines Obdachlosen weit nach Mitternacht in Brand gesetzt zu haben.