Eröffnung von Theater-Festival : Hubschrauber beschallt Düsseldorf mit Klanginstallation

Düsseldorf In Düsseldorf ist am Donnerstagabend das Festival „Theater der Welt“ eröffnet worden. Ein Helikopter flog über dem Schauspielhaus und beschallte die Stadt mit einer Klanginstallation. Unsere Fotografin ist mitgeflogen.

Die Theaterwelt ist zu Gast in Düsseldorf! Dass so etwas in Pandemiezeiten glückt, ist erst einmal erfreulich und wunderlich genug. Am Donnerstagabend ist das Festival „Theater der Welt“ eröffnet und damit die Bühne freigegeben worden: für 350 Künstlern aus 17 Ländern.