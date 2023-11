Hubertus Meyer-Burckhardt in Düsseldorf Wie man das Leichte im Schwierigen entdeckt

Der Stadt, in der er gastiert, will Hubertus Meyer-Burckhardt möglichst nahekommen. Daher fahndet er zur Vorbereitung nach passender Lektüre. „Für mich ist das eine Frage der Höflichkeit“, sagt er. Anfang November ist er innerhalb einer Woche mit Bernhard Hoecker in Göttingen und mit Iris Berben in Passau auf der Bühne. Düsseldorf ist jedoch mehr als eine Stadt, in der er liest. Hier hat er von Mitte der 80er- bis Mitte der 90-er-Jahre zwei Mal gelebt und in Werbeagenturen gearbeitet, zuletzt beim damaligen Marktführer BBDO. „An Düsseldorf habe ich viele schöne Erinnerungen, zumal eines meiner zwei Kinder hier geboren ist“, berichtet er und schwärmt von der architektonischen Entwicklung, die er aufmerksam verfolgt. „Fantastisch, ein städtebauliches Vorbild. Und dann gibt es noch diese herzerfrischende rheinische Mentalität, die ich bei jedem Besuch erlebe. Ich freue mich, wenn ich auf der Straße erkannt und derart nett begrüßt werde. Diese unkomplizierte Zugewandtheit kenne ich aus dem eher zurückhaltenden Hamburg so nicht. Dass ich gerne hier bin, ist keine Floskel, sondern eine tiefe Empfindung.“