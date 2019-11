Wirtschaft in Düsseldorf : Hubertus Heil besucht Berufsbildungszentrum der AWO

Düsseldorf Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz, quer durch alle Berufsgruppen, seien so gut wie schon lange nicht mehr. Das erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bei einem Besuch des AWO Berufsbildungszentrums in Düsseldorf.

Die Angebote der Berufsbildung standen im Mittelpunkt des Besuchs von Heil, der auf Einladung des Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden AWO-Vorsitzenden Andreas Rimkus nach Düsseldorf gekommen war. Während seines Rundgangs in den Werkstätten am Flinger Broich sprach der Minister mit Auszubildenden und Meistern. Insgesamt 90 junge Menschen machen am Standort des Berufsbildungszentrums der AWO eine Ausbildung. Weitere rund 90 werden in Kooperation mit anderen Betrieben ausgebildet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Berufen im Bereich Holz- und Metallverarbeitung sowie Floristik und das Friseurhandwerk, aber auch für Berufe in der Gastronomie werden bei der AWO junge Menschen vorbereitet. „Gerade auch im Hotel- und Gaststättengewerbe werden gegenwärtig viele Auszubildende gesucht“, so Heil weiter. „Wer in diesem Bereich eine Ausbildung machen möchte, hat gute Chancen.“