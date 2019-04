Büromarkt Düsseldorf : Huawei mietet Büros am Seestern

Düsseldorf Das chinesische Unternehmen sichert sich 8700 Quadratmeter Fläche. Das Bürogebiet im Linksrheinischen ist aktuell bei Mietern sehr begehrt, da es noch einige größere zusammenhängende Flächen zu mieten gibt.

(nic) Das Telekommunikationsunternehmen Huawei treibt seine Expansion in Düsseldorf weiter voran. Der chinesische Handy-Hersteller hat rund 8700 Quadratmeter im Objekt Am Seestern 5 in Düsseldorf angemietet, die am 1. August bezogen werden sollen. Damit würde der Düsseldorfer Standort noch einmal deutlich ausgebaut: Das Unternehmen hatte erst vor wenigen Jahren seine verschiedenen Büros in der Stadt im Neubau Silizium an der Hansaallee zusammengezogen, mehr als 15.000 Quadratmeter wurden dort insgesamt belegt.