HTW aus Düsseldorf : Vom Rheinturm zum KaDeWe – Ingenieurbüro feiert Geburtstag

Die Mitglieder des Vorstands von HTW hatten zu ihrer Jubiläumsfeier in die Meerbar geladen. Foto: Stefan Osorio-König

Düsseldorf (oks) Die Lüftungsanlage im Rheinturm hat sie schon geplant, ebenso wie die Technik in den Gehry-Bauten am Medienhafen. In diesem Jahr feiert die Ingenieurgesellschaft HTW aus Golzheim ihr 50-jähriges Bestehen.

„50 Jahre als Privatunternehmen zu überstehen, hat schon was mit Beharrlichkeit und Qualität zu tun“, erklärt Johann Tor-Westen, der seit den Anfängen im Jahr 1969 dabei ist und insgesamt 30 Jahre lang Geschäftsführer war.

Für den heutigen Geschäftsführer Klaus Schetter ist auch die Bindung von Talenten zentral wichtig für den unternehmerischen Erfolg. „Und es war uns immer wichtig, guten Nachwuchs zu bekommen.“ Auch im Moment sucht HTW geeignete Fachkräfte. Dazu gehören Ingenieure für Gebäudetechnik und staatlich geprüfte Techniker sowie Ingenieure für Elektrotechnik und Gebäudeautomation.

„Als Ingenieurbüro für technische Gebäudeausrüstung planen wir die Heizung, Klima- und Kälteanlage, Fördertechnik, wie Aufzüge, Sanitär, Gebäudeautomation und machen die Elektroplanung“, erklärt Sven Kamprüwen, Vorstandsmitglied von HTW. „In Düsseldorf planen wir aktuell die Gebäudetechnik im Schauspielhaus, im Grand Central am Hauptbahnhof sowie in den Deiker Höfen.“ Außerdem sei das Unternehmen auch in der Revitalisierung des ehemaligen Commerzbank-Hochhauses und der Ergo Versicherung tätig.

Aber auch deutschlandweit ist das Unternehmen tätig. „Wir sind in die Revitalisierung des KaDeWe Berlin und des Luxuskaufhauses Oberpollinger in München eingebunden“, so Kamprüwen weiter. „Außerdem sind wir am Vollumbau des Karlsruher Stadions beteiligt.“ In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch viel verändert. „Zum einen sind die Vorschriften, zum Beispiel für den Brandschutz, viel mehr geworden, aber auch die Digitalisierung hat unser Haus stark verändert. So planen wir heute dreidimensional“, erklärt Kamprüwen.