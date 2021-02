Corona-Pandemie : Düsseldorfer Hochschulen lassen Prüfungen digital stattfinden

Präsenzklausuren wie diese sind an den Düsseldorfer Hochschulen in diesem Wintersemester die Ausnahme (Symbolbild). Foto: dpa / FREDERICK FLORIN

Düsseldorf Wegen der Corona-Pandemie findet das Wintersemester an den Düsseldorfer Hochschulen weitgehend digital statt. Das gilt auch für die anstehenden Prüfungen, die HHU plant aber auch Präsenzklausuren. Studierendenvertreter sehen das kritisch.

Die Corona-Pandemie stellt die beiden großen Düsseldorfer Hochschulen vor große Herausforderungen – auch, was die Abnahme von Prüfungen im Wintersemester angeht. Dieses findet weitgehend digital statt und auch bei den anstehenden Prüfungen sind Präsenzklausuren nicht das Mittel der Wahl. „Sämtliche Prüfungen werden digital ablaufen, also grundsätzlich von zu Hause aus abgehalten“, sagt die Sprecherin der Hochschule Düsseldorf (HSD), Simone Fischer. „Präsenzklausuren können nur in begründeten Ausnahmefällen genehmigt werden.“

Eine Umwandlung etwa in Hausarbeiten oder eine Verschiebung der Klausuren sei nicht geplant. „Damit möchten wir gewährleisten, dass es für die Studierenden nicht zu zeitlichen Verzögerungen in ihrer Regelstudienzeit kommt“, sagt Fischer.

An der Heinrich-Heine-Universität (HHU) liegt laut Sprecher Achim Zolke im Ermessen der Dozierenden, „ob eine bisher in Präsenz geplante Prüfung digital durchgeführt werden kann.“ In einigen Fällen könnten Klausuren durch Hausarbeiten, mündliche Online-Prüfungen oder auch – allerdings nur „in wenigen Fällen“ – Online-Klausuren ersetzt werden. Allerdings sei das nicht immer möglich, da sich die abprüfbaren Kompetenzen nicht „in ein für alle Studierenden faires Online-Format übertragen lassen.“ Zudem gebe es keine zuverlässige Methode, um zu verhindern, dass etwa durch einen Abbruch wegen einer instabilen Internetverbindung Nachteile für Einzelne entstehen.

Um den Studienabschluss nicht zu verzögern, werden einige Klausuren an der HHU in Präsenz durchgeführt – „in gut gelüfteten Hörsälen, mit strengen Abstandsregeln und der Pflicht, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“ Messehallen oder Ähnliches habe die Hochschule aber entgegen anderslautender Gerüchte nicht angemietet. Sämtliche Veranstaltungen seien auf dem eigenen Gelände und in eigenen Hörsälen abgehalten worden – insgesamt stünden auf dem Campus rund 30 belüftete Hörsäle zur Verfügung. Auch die HSD wird Fischer zufolge keine externen Räumlichkeiten anmieten.

Dass bei Online-Klausuren Täuschungsversuche schwieriger zu entdecken sind, ist den Hochschulen dabei durchaus bewusst. An der HSD müssen die Studierenden deshalb eine eidesstattliche Versicherung unterzeichnen, nach der sie „keine anderen als die erlaubten Hilfsmittel nutzen und sich nicht der Unterstützung Dritter bedienen“, wie Sprecherin Fischer sagt. Eine Überwachung wie im Hörsaal sei schlicht nicht möglich, erklärt Zolke, „Täuschungsversuche können online nicht sicher erkannt werden.“

Studierendenvertreter sind skeptisch. „Unbekannte Abläufe der Prüfungen stellen Studierende vor neue Hürden“, sagt Julia Kremer vom Pressereferat des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der HHU. Man sehe zwar auch die Herausforderungen für Leitung und Lehre, „es fehlt aber eindeutig an Kommunikation und Transparenz für die Studierenden.“

Eine allgemeingültige Aussage für alle Studierenden zu treffen, sei schwierig, der AStA nehme die Klausurphase aber als höchst unstrukturiert wahr. Wann und wie Klausuren stattfinden, werde nicht klar kommuniziert, Änderungen würden kurzfristig vorgenommen. Besonders an der naturwissenschaftlichen Fakultät werde zudem an Präsenzklausuren festgehalten. „Viele Studierende müssen für mehrere Prüfungsformate gleichzeitig vorbereiten, die sich aber maßgeblich unterscheiden“, sagt AStA-Sprecher Arian Abbasi.

Ähnlich sieht das auch Tim Krause aus dem AStA-Vorstand der HSD. Er kritisiert vor allem die Durchführung von Präsenzklausuren. „Studierende, die selbst einer Risikogruppe angehören oder in einem Haushalt mit jemandem leben, der dazugehört, werden so von der Prüfung faktisch ausgeschlossen.“ Bei Online-Klausuren sei es bei Transparenz und Datenschutz kompliziert, der AStA appelliere deshalb an die Lehrenden, vermehrt andere Prüfungsformen zuzulassen – Hausarbeiten zum Beispiel oder mündliche Prüfungen.