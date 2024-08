Schnell, klein, kultig Warum Chris Seibert mit seiner Hotrod-Vermietung so erfolgreich ist

Wie ist der 50-Jährige eigentlich auf die Hotrods gekommen? Also, technikverliebt sei er schon als Jugendlicher gewesen, mit seinen Jungs auf dem Land habe er in Scheunen und Garagen an Motoren und Motorrädern geschraubt und gebastelt. Karriere hat er in Düsseldorf als Creative Director in der Werbebranche gemacht. „Doch mit Ende 30 wollte ich einen Plan B haben. Ich habe weiter freiberuflich als Werber gearbeitet und nebenbei so alles rund um die „heißen Öfen“ gesammelt“, erzählt er. Den Start als Unternehmensgründer hatte sich Chris Seibert allerdings rosiger vorgestellt. „Keine Bank wollte mir einem Kredit geben – und das, obschon ich für mein Start-up einen perfekt von meiner damaligen Freundin ausgearbeiteten Business-Plan vorweisen konnte.“ Also hat er alle Finanzreserven zusammengekratzt, sich Geld von Verwandten und Freunden geliehen und rund 250 000 Euro in die Anschaffung der ersten Autos investiert. Damals kosteten sie um 13.000 Euro pro Stück. Heute werden die kleinen Flitzer zwischen 18 und 19.000 Euro gehandelt.