Hotels in Düsseldorf : Die Erlöse pro Hotelzimmer brechen ein

Düsseldorf Tausende neue Hotelbetten sind in Düsseldorf geplant. Die Auslastung ist aber bereits jetzt nicht zufriedenstellend.

Bei der Betten-Auslastung blieb Düsseldorf weiter auf dem letzten Platz der zehn größten Hotel-Standorte: Sie lag bei 49 Prozent, geringfügig mehr als im Vorjahr, aber immerhin bis jetzt der beste Wert in der Stadt. Zum Vergleich: In Berlin beträgt die Auslastung 61,5 Prozent, in München 60,5 und in Hamburg 59,4. Allerdings sind diese Städte tendenziell etwas weniger abhängig von Business-Gästen, da sie einen größeren Anteil an Touristen anziehen.