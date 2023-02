Gastgewerbe in Düsseldorf So trifft die Energiekrise die Düsseldorfer Hotels

Die Stimmung in der Düsseldorfer Hotelbranche ist angesichts der unübersichtlichen Gesamtlage durchwachsen. Einerseits zeigten sich die Hoteliers in einer neuen Befragung der Industrie- und Handelskammer (IHK) sehr zufrieden mit den Geschäften im zweiten Halbjahr 2022, wie die IHK am Montag mitteilte. Andererseits sehen die Häuser Prognosen für das laufende Jahr „aufgrund der vielfältigen Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft“ als schwierig an. Vor allem die hohen Energiepreise machen ihnen Sorgen; mehr als die Hälfte der Betriebe sieht diese als existenzgefährdend an.