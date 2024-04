Übernachtungen in Düsseldorf Hoteliers hoffen auf spontanen Andrang zur Euro 2024

Info

Fan-Zones In Düsseldorf wird es während der Euro 2024 drei Fan-Zones mit Unterhaltungsprogramm geben. Am Burgplatz treten auf einer Bühne Künstler auf, auf einer Leinwand werden zudem alle Spiele des Turniers gezeigt. In der Fan-Zone am Gustaf-Gründgens-Platz gibt es unter anderem ein hochwertiges kulturelles Begleitprogramm, am Unteren Rheinwerft einen klassischen Public Viewing-Bereich.

Turnier Die Euro 2024 wird am 14. Juni in München eröffnet. Das Finale wird am 14. Juli in Berlin ausgetragen.