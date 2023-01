Drei Jahre Verspätung in Düsseldorf-Flingern Wann das Hotel mit dem Auto-Aufzug nun starten soll

Düsseldorf · Mancher hat gar nicht mehr an eine Öffnung des Hotels b’mine in Flingern geglaubt, aber bald ist es doch so weit. Sogar das Auto kann man mit zum Zimmer nehmen.

10.01.2023, 18:20 Uhr

Das neue Hotel am Höherweg vom Stadtwerke-Park aus gesehen Foto: Uwe-Jens Ruhnau