Der Nachfolger von „Hope Street“ erscheint am 24. Oktober Campino hat sein zweites Buch geschrieben

So mancher Student schreibt nach einer Vorlesungsreihe eine Semesterarbeit mit rund 15 Seiten. Der Sänger der Toten Hosen braucht für ein ganzes Buch gerademal die Inspiration aus zwei Vorlesungen, auch wenn er sie selbst im Frühjahr gehalten hat. Auf den offiziellen Kanälen der Düsseldorfer Band wurde am Mittwochnachmittag berichtet, dass Campino sein zweites Buch schreibt: „Kästner, Kraftwerk, Cock Sparrer. Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik". Es erscheint am 24. Oktober im Piper-Verlag.