Düsseldorf Zwei, die offen sind für alle Formen von Kultur

Nun hat das legendäre Möbelstück seinen vorläufigen Ruheplatz in Wackerbarths Atelier gefunden. Ein inspirierendes Umfeld: Wand an Wand mit ihm arbeiten in dem Heerdter Hinterhof die Künstler Dieter Nuhr und Stefan Kaluza. Und nur ein paar Schritte entfernt öffnet sich eine Halle, in dem der Verein „Kunst und Haltung“ (KuH) sein Quartier hat. Gegründet haben ihn Horst Wackerbarth und der Kreativschaffende Micha Krisch. 2021 war das, mitten in Corona, und befeuert vom Frust, der aus dem gescheiterten Projekt auf der Ulmer Höh‘ resultierte. Alle Bemühungen seit 2014, in der Kapelle der ehemaligen Justizvollzugsanstalt ein Kulturzentrum zu etablieren, waren an der Finanzierung gescheitert. Ein Trauma für Horst Wackerbarth, der seine Vision nicht aufgeben wollte. „Wir überlegten dann, was wir stattdessen machen können“, erzählt Micha Krisch. „Es ergab sich, dass wir dieses Gebäude mieten konnten, in dem vorher eine Eventgastronomie untergebracht war. Ein Geschenk.“