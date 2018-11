Homophobie in Düsseldorf: Schwulenfeindlicher Angriff vor Szenebar - Übergriffe nehmen zu

Homophobie in Düsseldorf

Düsseldorf Auf Facebook berichtet ein Düsseldorf Schwulenaktivist von einem homophoben Übergriff. Es handele sich nicht um einen Einzelfall. Jetzt soll sich der Kriminalpräventive Rat mit dem Thema befassen.

Es war eine alltägliche Situation: Christian Naumann, Student und Mitglied im Forum Düsseldorfer Schwulen, Lesben und Trans-Gruppen, traf sich am Samstagabend mit Freunden vor einer Bar an Bismarckstraße. Nebenan stand zufällig ein Streifenwagen. Ein Passant kam vorbei und fragte die jungen Männer nach dem Grund dafür. Als Naumann sagte, dass er das nicht wisse, „hat sich der Mann vor uns aufgebaut, uns als Schwuchteln beschimpft und geschubst.“ Eine Polizistin, die von dem Einsatz nebenan zum Fahrzeug ging, kam dazu, stoppte den Angreifer, der weiter schwulenfeindliche Äußerungen von sich gab. Als er mitbekam, dass Naumann ihn wegen Beleidigung anzeigen will, drohte er: „Mein Anwalt kriegt deine Adresse raus.“