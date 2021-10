Verkehr in Düsseldorf : Zwischenlösung für Verkehrssituation am Trippelsberg gesucht

Düsseldorf Die Fraktion Die Partei/Klima will mit einem Antrag erreichen, dass der Bereich auf der Straße Am Trippelsberg auch ohne geschützte Radspur sicher für Radfahrer ist. Die SPD fragt, warum dort die Verkehrszählung noch nicht läuft.

Weil die Errichtung eines geschützten Radweges (“Protected Bike Lane“) am Trippelsberg vorerst ausgesetzt ist, setzt sich die Ratsfraktion Die Partei/Klima für eine Zwischenlösung im betroffenen Bereich ein. Diese soll Nutzungskonflikte und Gefährdungen im Straßenverkehr eindämmen, bis die angestrebte dauerhafte Lösung erreicht ist. Vorgeschlagen werden in einem Antrag im kommende Woche anstehenden Ordnungs- und Verkehrsausschuss die Einrichtung von Lade- und Lieferzonen einerseits, ein absolutes Halteverbot auf beiden Straßenseiten andererseits.

Daher steht nun eine Verkehrszählung der Stadt an – von der die SPD in der anstehenden Sitzung übrigens in einer Anfrage wissen will, warum sie noch nicht läuft und wann sie nun stattfinden soll. Die Sozialdemokraten fragen die Stadt darüber hinaus, ob die Einrichtung des Radstreifens durch das Urteil des OVG insgesamt gefährdet sei.