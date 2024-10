Angestellter einen Schlag versetzt Unbekannter raubt Wettbüro in Düsseldorf-Holthausen aus

Düsseldorf · Die Polizei sucht Zeugen für einen Überfall, der sich am Samstagabend an der Bonner Straße ereignet hat. Der bewaffnete Räuber konnte unerkannt entkommen. Was dazu bekannt ist.

06.10.2024 , 13:14 Uhr

Die Polizei hat eine Beschreibung des Täters veröffentlicht. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Nach den bisherigen Ermittlungen betrat er am Abend gegen halb elf das Wettbüro an der Bonner Straße und bedrohte die dort anwesende Angestellte mit einer Schusswaffe. Der Mann forderte Geld von ihr; sie habe ihm daraufhin Geldscheine aus der Kasse ausgehändigt, hieß es von der Polizei. Anschließend habe der Räuber ihr noch einen kurzen Schlag versetzt, bei dem sie aber unverletzt geblieben sei. Dann sei der Räuber aus dem Ladenlokal in unbekannte Richtung geflohen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei hatten bisher keinen Erfolg. Der Tatverdächtige ist laut Beschreibung etwa 1,75 Meter groß und von schmaler Statur. Er war mit einem schwarzen Trainingsanzug mit Kapuze bekleidet. Sein Gesicht war von einer Sturmmaske verdeckt. Das Raubkommissariat KK 13 bittet um Hinweise unter Telefon 0211 8700.

(nic)