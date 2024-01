Brand in Düsseldorf-Holthausen Brandstifter hatte „Todesangst“ vor seinen Nachbarn

Ein 24-facher Mordversuch an seinen Nachbarn durch eine gemeingefährliche und heimtückische schwere Brandstiftung wird jetzt einem 65-jährigen Wohnungsmieter vorgeworfen. Vor dem Landgericht gab er zu, in den frühen Morgenstunden im Juli 2023 seine Erdgeschosswohnung in einem Elf-Parteien-Wohnhaus in Holthausen in Brand gesteckt, dadurch ein Inferno herauf beschworen zu haben.