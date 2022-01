Düsseldorfer Sternekoch geht neue Wege : Er will mit 75 nicht mehr am Herd stehen

Im Berens am Kai gibt es einen bedeutungsvollen Wechsel: Küchenchef ist ab sofort Michal Slawik. Holger Berens (l.) und Barbara Beerweiler widmen sich neuen Aufgaben. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In der Gastronomie ist er ein gesetzter Name: Holger Berens. Ab sofort steht er nicht mehr in der Küche seines Restaurants an der Kaistraße, er bleibt aber Geschäftsführer des Sterne-Restaurants.