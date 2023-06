Warnung der Stadt Hohe Waldbrandgefahr in Düsseldorfs Wäldern und Parks

Besondere Vorsicht ist derzeit in Düsseldorfer Parks, Wäldern, Grünanlagen und auf Friedhöfen geboten. Die Brandgefahr ist durch die hohen Temperaturen und die anhaltende Trockenheit der vergangenen Tage stark gestiegen. Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes liegt für die Landeshauptstadt derzeit bei Stufe vier von fünf – das bedeutet hohe Gefahr. Erst am Freitag soll dieser wieder auf Stufe drei – mittlere Gefahr – sinken. Auch der vom Deutschen Wetterdienst herausgegebenen Graslandfeuerindex hat in Düsseldorf die zweithöchste von fünf Stufen erreicht.