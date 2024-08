Palästinenser Proteste in Düsseldorf Verbotenes Plakat auf Demo: 6600 Euro Strafe

Für das Hochhalten eines Plakats soll ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in Köln jetzt 6600 Euro Strafe zahlen. Denn bei einer pro-palästinensischen Demo im November 2023 soll er ein Schild gezeigt haben, das nicht nur einen Slogan der EU-weit verbotenen radikal-islamischen Hamas enthalten, sondern zugleich den Hamas-Überfall auf Israel vom Oktober 2023 und den damit verbundenen Massenmord verherrlicht habe. So steht es in einem Strafbefehl, der gegen den Aktivisten verhängt wurde.