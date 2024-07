Konzerte in Düsseldorf Diese Musiker treten bei den Hofgartenkonzerten auf

Den Auftakt machen am 7. Juli die Swinging Funfares, die mit ihren eigenen Stücken nicht nur im Karneval das Publikum begeistern. Darauf folgt eine Woche später, am 14. Juli, der Chor der Hochschule Düsseldorf, der als Pop- und Jazz-Chor bekannt ist. Die Band „Bigbandandfriends“ tritt am 21. Juli mit einem großen Big-Band-Repertoire auf. An dem letzten Wochenende im Juli präsentieren Sarah Bouwers und Klaus Klaas am 28. Juli passend zum Frankreichfest eine Mischung aus modernen und traditionellen französischen Chansons. Ein weiteres Highlight ist am 4. August der Auftritt des Rheinbahnorchesters.