Oberbürgermeister Keller setzte sich ein Hofgarten-Terrasse „Palmieri“ ist nun doch genehmigt

Palmieri reagierte begeistert: „Das ist wahnsinnig toll! Das zeigt, dass Düsseldorf eine weltoffene Stadt ist, in der Bürger auch noch gehört werden.“ Palmieri sagte weiter: „Mir fällt ein Stein vom Herzen. Gleichzeitig denke ich jetzt schon an all das, was fix geplant werden muss.“ Denn die Tische im Hofgarten sind ein großer Mehraufwand. Deswegen geht es auch nicht schon am Wochenende los. „Ich denke, je nach Wetterlage und Personal können wir in zwei Wochen starten“, so Palmieri: „Nachdem der Spielplatz nebenan wieder geöffnet ist, freuen wir uns auch auf die vielen Familien mit Kindern, die bei uns sitzen können, während die Kleinen auf dem Spielplatz spielen.“