Düsseldorf hofft auf fünf EM-Spiele

Düsseldorf Erstmals seit 1988 kommt wieder ein großes Fußball-Turnier nach Düsseldorf. Es wird auch eine Public-Viewing-Zone geben. Was schon klar ist – und was noch nicht.

Wie waren die ersten Reaktionen? Mit großem Jubel reagierten die Verantwortlichen für die Bewerbung auf die Nachricht – und erinnerten bei einer Feier im Rathaus an die Bestnoten, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei einer Prüfung der möglichen deutschen Standorte verteilt hatte. In etlichen Aspekten von Verkehrsanbindung bis Sicherheitskonzept hatte Düsseldorf überzeugt – und war auf Platz eins in NRW und auf dem dritten Platz deutschlandweit gelandet. Entsprechend selbstsicher geht man in die weiteren Gespräche. „Wir werden ein toller Gastgeber sein“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. Sportdezernent Burkhard Hintzsche sieht die hervorragende Bewertung auch als Folge der Kompetenz durch das Gastspiel der Tour de France – und ist euphorisch, dass Düsseldorf schon wieder Erfolg hatte. „Wenn wir uns bewerben, erhalten wir den Zuschlag“, sagte Hintzsche. Dies gelte bereits seit dem Eurovision Song Contest 2011. Beim Jubeln im Rathaus waren unter anderem auch DFB-Vize Peter Frymuth und Fortuna-Ikone „Lumpi“ Lambertz dabei.