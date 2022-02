Verkehr in Düsseldorf : Stadt hofft auf 20 Millionen Euro für Umweltprojekte

Düsseldorf Düsseldorf nimmt am Landes-Förderwettbewerb „Mobil.NRW – Mobilität in lebenswerten Städten“ teil. Das Geld soll für Maßnahmen wie die neuen Mobilstationen oder neue Radwege verwendet werden.

Die Stadt hofft auf eine stattliche Fördersumme vom Land für seine umweltfreundlichen Mobilitätsprojekte. Das Amt für Verkehrsmanagement hat unter dem Titel „Multi-Mo-DUS“ einen Förderantrag erstellt, der für die Teilnahme am Landeswettbewerb „Mobil.NRW – Mobilität in lebenswerten Städten“ berechtigt. Der Wettbewerb des Landesverkehrsministeriums hat zum Ziel, Städte bei der Umsetzung von innovativen und zukunftsweisenden Konzepten zur Verbesserung des urbanen Mobilitätssystems zu unterstützen. Dafür stehen bis 2026 insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Aus 29 eingereichten Projektvorschlägen kamen zehn in die nächste von zwei Runden. Da Hendrik Wüst, zum Wettbewerbsstart noch „nur“ Landesverkehrsminister, den Düsseldorfer Antrag besonders lobend hervorhebt, hat die Stadt offenbar sehr gute Chancen auf eine Fördersumme. Ob die dann auch wirklich wie angestrebt 20 Millionen Euro beträgt, soll sich noch in diesem Monat entscheiden.