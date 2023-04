Neue Gebühren in Düsseldorf Andere Städte verzichten auf höhere Anwohnerparkgebühren

Ein Selbstläufer sind die neuen Anwohnerparkgebühren nicht. Statt heute 30 Euro sollen in Düsseldorf je nach Zone bald 240 bis 360 Euro pro Jahr gezahlt werden, Merkmale der Autos spielen dabei keine Rolle. Nach der Bezirksvertretung 2 (Flingern und Düsseltal) hat zuletzt auch die Bezirksvertretung 6 (Rath, Unterrath, Mörsenbroich, Unterrath) gegen das Strategiepapier der Stadtspitze zum Parkraummanagement gestimmt. Hauptgrund: die Höhe der Gebühren. Das Papier wird in den Ausschüssen und Bezirksvertretungen diskutiert, bevor es der Rat im Mai beschließen soll. Eingeführt wird es vermutlich zum 1. Oktober. Wo steht Düsseldorf mit diesem Vorgehen, was machen andere Städte?