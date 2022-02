Anlieger beschweren sich : Höhere Böschung soll Gänse hinter dem Kö-Bogen vertreiben

Stadtmitte Hinter dem Kö-Bogen sieht es trist aus. Nun will die Stadt gegen die Kanada-Gänse vorgehen – und die kaputte Glasbrücke durch eine stabilere Konstruktion austauschen.

Die Rasenflächen neben der Brücke hinter dem Kö-Bogen werden durch hüfthohe Pflanzen ersetzt – um Gänse zu vertreiben. Denn die Kanada-Gans-Plage macht sich auch an der Landskrone und dem Hofgarten bemerkbar. Das ist ein Grund für den schlechten Zustand des Rasens. Die Pflanzen sollen den Vögeln den direkten Zugang zum Wasser erschweren. Die Stadt will zudem Arten auswählen, die für die Tiere nicht genießbar sind.

Auch ein weiterer Konstruktionsfehler soll in diesem Jahr beseitigt werden. Die gläserne Verbindungsbrücke ist in miserablem Zustand, vor allem durch Vandalismus. Scheiben sind gesplittert und verschmutzt. Eine Erneuerung brachte nichts. Die Brücke soll nun durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden. Es handelt sich um ein Modell mit längs laufenden Seilen und breitem, beleuchtetem Handlauf – in Anlehnung an die Geländer der Rampen des Kö-Bogen-Tunnels und der neuen Brücken über die Düssel am Kö-Bogen. Die Planungsaufträge sind bereits erteilt, in der zweiten Jahreshälfte soll die Brücke ersetzt werden. Dies wurde der Kleinen Kommission Kö-Bogen jetzt mitgeteilt.