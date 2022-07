Heiraten in Düsseldorf : Hochzeitstermine werden fast nur noch digital gebucht

Düsseldorf Das Angebot, sein Trautermin online zu buchen, kommt gut an. Allerdings muss der gewünschte Termin erst noch durch das Standesamt geprüft werden. Bei den Trauorten gibt es mittlerweile eine große Auswahl.

Eine Trauung lässt sich in Düsseldorf seit Februar auch über ein Online-Portal buchen – offenbar stößt das auf großes Interesse. Wie die Stadt mitteilt, wurden für die kommenden sechs Monate bereits 1376 Termine auf diesem Weg gebucht, damit hat die Digitalisierung das bisherige Verfahren nahezu vollständig ersetzt. Bis zu diesem Jahr waren die Termine mit einem analogen Kalender in der städtischen Dienststelle verwaltet worden; die Neuregelung soll es beiden Seiten leichter machen. Die Bestätigung erfolgt erst nach einer Prüfung durch das Standesamt.

In dem Portal gibt es auch Informationen zu den vielen Orten, an denen Trauungen in Düsseldorf ausgerichtet werden können. Neben dem Standesamt an der Inselstraße stehen zum Beispiel das Schloss Benrath, einige Stadtteil-Rathäuser oder ein Traufloß am Unterbacher See zur Verfügung. Auch dafür lassen sich online Termine vereinbaren. Nur die Buchung für eine Trauung auf der MS Rheinpoesie oder den Schiffen der Weißen Flotte ist nicht über die Online-Reservierung möglich. Derzeit steht außerdem coronabedingt das Rathaus Gerresheim nicht zur Verfügung.