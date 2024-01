Hochwasserschutz in Düsseldorf Stahlbeton und Aue soll vor Düssel schützen

Wie Stadtkämmerin Dorothée Schneider erklärt, habe es an dieser Stelle in den vergangenen Jahren mehrfach Hochwasser gegeben. Außerdem habe das Thema wegen der Starkregen- und Hochwasserereignisse in jüngster Vergangenheit nochmal an Brisanz gewonnen, weshalb schnell gehandelt werden müsse. Gerade mittlere Hochwasser, sogenannte HQ100, die statistisch gesehen alle 100 Jahre auftreten, würden auch zur Überflutung der angrenzenden Flächen führen. „Um dies zu verhindern, wird nun eine 160 Meter lange Stahlbetonwand entlang des Ufers gebaut“, erläutert Schneider. Denn an dieser Stelle ist das Ufer der Nördlichen Düssel zu niedrig. Frank Heuner, Technischer Betriebsleiter des Stadtentwässerungsbetriebes (SEBD) erklärt, dass etwa 90 Zentimeter der Wand zu sehen sein werden, zur Wasserseite hin werde sie „angeböscht, sodass nur noch 20 Zentimeter zu sehen sind.“