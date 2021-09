Unwetter im Juli in Düsseldorf : So harsch kritisieren Anwohner nach dem Hochwasser den Krisenstab

Blick auf das Hochwasser in Gerresheim Foto: Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf In einer Sondersitzung hat die Stadt sich am Donnerstag Fragen zum Hochwasser gestellt. Eine Anwohner-Initiative sieht dennoch offene Fragen – und moniert, dass der Krisenstab in der betreffenden Nacht seine Arbeit von 0.18 bis 8.30 Uhr unterbrach.