Schwere Cyberangriffe auf die Uni Düsseldorf „Hochschulen sind ein leichtes Ziel für Hacker“

Immer wieder werden Hochschulen zum Opfer schwerer Cyberangriffe. Vor Kurzem traf es erneut die Heinrich-Heine-Universität (HHU): Hacker verschafften sich Zugriff auf das Prüfungssystem der Hochschule und auch auf sensible Daten von Studierenden. Okay Güler weiß, warum Hochschulen so attraktiv für Cyberkriminelle sind und was sie verwundbar macht: Er hat jahrelange Erfahrungen als „ethischer Hacker“, als jemand, der in fremde Systeme eindringt, um Sicherheitslücken aufzuspüren und den Betroffenen damit zu helfen, „sicherer“ zu werden.