Pläne der Hochschule Düsseldorf Hochschule will ein Zentrum für Nachhaltigkeit bauen

Der Name ist etwas sperrig, doch was sich die Hochschule Düsseldorf (HSD) in ihrem „Hochschulentwicklungsplan“ für die kommenden fünf Jahre vornimmt, liest sich spannend – und das nicht nur für Studierende und Lehrende. Was die HSD in Bereichen wie Studium, Lehre, Forschung und Nachhaltigkeit plant.