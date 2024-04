Wahl an der Hochschule Düsseldorf Hochschule hält an ihrer Präsidentin fest

In dem Hochschulentwicklungsplan, einem Fünf-Jahres-Plan für die HSD, hatte Vomberg verschiedene Ziele genannt, etwa die HSD stärker als Forschungseinrichtung aufzustellen und zu internationalisieren und die Nachhaltigkeit mitzugestalten. So wird sich die HSD etwa am Euref-Talente-Campus beteiligen, um den Klimaschutz mit Partnern voranzubringen. Hintergrund: Im Fernbahnhof des Flughafens Düsseldorf soll der Campus 2024 eröffnen und bis zu 4000 Beschäftigten etablierter Unternehmen und Start-ups Raum für Innovationen zur Energiewende geben.