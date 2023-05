Ganztag in Düsseldorf Schüler bewerten ihre Ganztagsschule für Forschungsprojekt

Gerade die letztgenannten Punkte seien häufig noch ausbaufähig bei den untersuchten Schulen gewesen. So seien viele WC-Räume oft „dreckig“ und das Essen „eklig“, berichteten die Kinder in den Gesprächen – außer, wenn Pfannkuchen auf dem Speiseplan stehen. Darüber hinaus kritisierten die Kinder die Monotonie vieler Schulhöfe. Es fehle dort an Schaukeln, Plätzen zum Verstecken und allgemein an Natur auf den Höfen. Viele Schüler verstünden nicht, warum die Schulhöfe überwiegend aus Steinböden bestehen würden, bei welchem die Verletzungsgefahr beim Spielen groß sei. Aber auch ortsspezifisch lieferten die Befragungen Ergebnisse, was am Standort gut und was verbesserungsfähig sei. So fragten sich die Schüler der Brehmschule in Düsseltal, wann denn endlich ihre versprochene Mensa gebaut werden soll. Aber auch lobende Worte wurden gefunden: Etwa für besondere Orte auf dem Schulhof oder spezielle AG-Angebote in der Nachmittagsbetreuung.