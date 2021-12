Stadtplanung in Düsseldorf : Neues Hochhauskonzept geht in die finale Abstimmung

Düsseldorf Wo sollen in Düsseldorf neue Hochhäuser entstehen? Dafür ist ein Rahmenplan erarbeitet worden, der im Februar verabschiedet werden soll.

Einiges wurde nun geschärft, in der Vorlage der Verwaltung ist vom „Düsseldorfspezifischen“ die Rede, das bei jedem neuem Hochhaus gewürdigt werden soll. Die Türme sollen auch einen „social Return“ geben, also einen öffentlichen Nutzen bringen. Düsseldorfs Stadtsilhouette wird, so die Verwaltung, im Bestand durch qualitätsvolle Hochhaus-Solisten bereichert. Eine aufgelockerte Stellung soll bewahrt werden, die Bildung neuer dichter Hochhaus-Cluster wie in Frankfurt wird abgelehnt. Es gibt im HRP Schutzzonen (am Rhein, in Denkmalbereichen des Linksrheinischen, Altstadt und Kö), es sind jedoch in sieben Räumen, wo es bereits Hochhäuser gibt, sowie an bestimmten Achsen neue Türme möglich.