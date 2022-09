Sechs Bewohner im Krankenhaus : Hochhauskomplex nach Kellerbrand in Düsseldorf evakuiert

Update Düsseldorf Ein Gebäudekomplex in Düsseldorf-Hassels ist nach einem Kellerbrand in der Nacht evakuiert worden. Mindestens 133 Bewohner konnten unverletzt gerettet werden, sechs mussten ins Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt werden.

Ein Gebäudekomplex in der Potsdamer Straße in Düsseldorf-Hassels ist nach einem Kellerbrand in der Nacht zu Freitag evakuiert worden. Der Brand war um 1.34 Uhr in der Nacht gemeldet worden.