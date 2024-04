Hochhaus am Tunnel in Düsseldorf Pandion Rise hat die 17. Etage erreicht

Das Gebäude hat in den vergangenen Wochen und Monaten zügig an Höhe gewonnen. Eine Art Kragen an der Spitze wuchs dabei mit in die Höhe. Auf diesem Windshield steht der Name des Projekts, das offiziell Officehome Rise heißt. Das Gebäude hat nun die geplanten 17 Etagen, sodass die Rohbauarbeiten bald offiziell abgeschlossen sind.