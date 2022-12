Je höher, desto teurer Hochhäuser haben es in Düsseldorf jetzt schwerer

Nach dem Aus für das geplante Hochhaus „Gateway“ am Kennedydamm sind auch andere Hochhausprojekte in Düsseldorf in der Diskussion. Die Immobilienbranche ist wegen Materialknappheit, Kostenanstieg und steigenden Zinsen im Wartestand, vieles hängt davon ab, welche weiteren Auswirkungen der Ukraine-Krieg hat.