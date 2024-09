150 Jahre altes Schiff ankert in Düsseldorf Historischer Frachtsegler kann bis Sonntag besichtigt werden

Bei Regen und grauem Himmel wirkte eine Fahrt über den Rhein am Mittwochvormittag wenig einladend. An Bord der „Helena“ war davon allerdings nichts zu spüren. Der historische Frachtsegler setzte sich trotzdem in Bewegung und es kam zu einem besonderen Moment: „Wir sind das einzige Schiff auf der Welt, das auf dem Rhein segeln darf“, erklärte Skipper Boudewijn Ridder, der mit seinem Team aus Rotterdam angereist war.